Борющийся с преступностью бразильский актёр хладнокровно убит на глазах у семьи

«Феррейра был хладнокровно застрелен на улице возле дома. Двое мужчин прибыли на территорию на мотоцикле», — говорится в сообщении.
Это произошло прямо на глазах у его детей и родителей. Правоохранители Бразилии разыскивают убийц. Феррейра играл в нескольких театральных труппах города, а в 2025 году открыл популярный бар, ставший центром культурной жизни района. Вместе с коллегами он ставил пьесы о жизни в бедных кварталах и вёл блог, посвящённый борьбе с преступностью.
Ранее Life.ru сообщал, что в Бразилии женщина призналась в любви одному мужчине, а тот в ответ покромсал её ножом. Она кричала, что любит его, пока бразилец продолжал наносить ей удары один за другим. Бразильца задержали спустя несколько минут.
