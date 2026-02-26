Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Борющийся с преступностью бразильский актёр хладнокровно убит на глазах у семьи

В Бразилии на глазах семьи застрелили актёра Мойсеса Триндаде Барбоса Феррейру, который ставил спектакли о жизни в бедных районах и боролся с преступностью. Об этом 25 февраля сообщило издание Need To Know.

«Феррейра был хладнокровно застрелен на улице возле дома. Двое мужчин прибыли на территорию на мотоцикле», — говорится в сообщении.

Это произошло прямо на глазах у его детей и родителей. Правоохранители Бразилии разыскивают убийц. Феррейра играл в нескольких театральных труппах города, а в 2025 году открыл популярный бар, ставший центром культурной жизни района. Вместе с коллегами он ставил пьесы о жизни в бедных кварталах и вёл блог, посвящённый борьбе с преступностью.

Ранее Life.ru сообщал, что в Бразилии женщина призналась в любви одному мужчине, а тот в ответ покромсал её ножом. Она кричала, что любит его, пока бразилец продолжал наносить ей удары один за другим. Бразильца задержали спустя несколько минут.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.