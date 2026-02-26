Борющийся с преступностью бразильский актёр хладнокровно убит на глазах у семьи

Это произошло прямо на глазах у его детей и родителей. Правоохранители Бразилии разыскивают убийц. Феррейра играл в нескольких театральных труппах города, а в 2025 году открыл популярный бар, ставший центром культурной жизни района. Вместе с коллегами он ставил пьесы о жизни в бедных кварталах и вёл блог, посвящённый борьбе с преступностью.