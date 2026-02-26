Ричмонд
В России появится новый ГОСТ на пиво

Новый ГОСТ на пиво появится в 2027 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Новый ГОСТ на пиво, включая безалкогольное, появится в России в 2027 году, следует из документа Роскачества, который изучило РИА Новости.

Текущий стандарт предполагает использование только пшеничного и ячменного солода. В пиве их доля должна быть не меньше 80%. Новый национальный стандарт, который заработает в 2027 году, предлагает использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.

Кроме того, новый ГОСТ уточняет термин «пиво», теперь под ним понимается «пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок».

Также появилось определение безалкогольного пива, под которым понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5%, а также безалкогольного пшеничного пива.