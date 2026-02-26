В Омской митрополии перенесли празднование Собора местных святых

В Омской митрополии изменили дату проведения торжеств в честь Собора святых Омской митрополии. Изначально память местных святых планировалось отметить 26 февраля, однако в этом году дата совпала с первой седмицей Великого поста.
По благословению митрополита Омского и Прииртышского Дионисия, праздничные богослужения перенесены на 1 марта. Этот день совпадает с воскресеньем и праздником Торжества Православия.
Верующих приглашают посетить храмы региона для почтения памяти заступников Омской земли. В митрополии напоминают, что почитание местных святых, живших и молившихся за Прииртышский край, является важной духовной традицией. Богослужения состоятся во всех церквях Омской митрополии согласно новому расписанию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Великий пост начался в Омске: особенности богослужений и духовные задачи первой недели.