МВД предупредило о хищении Telegram-аккаунтов под предлогом переезда чата

По данным ведомства, в крупных рабочих или локальных чатах появляется псевдоофициальное сообщение о переносе площадки из-за «замедления работы». Участникам предлагают перейти по ссылке в «новый» чат. Однако ссылка ведет не в сообщество, а в мошеннический бот.