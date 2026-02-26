МВД предупредило о хищении Telegram-аккаунтов под предлогом переезда чата

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Теперь они похищают Telegram-аккаунты через фиктивный «переезд» чата. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, в крупных рабочих или локальных чатах появляется псевдоофициальное сообщение о переносе площадки из-за «замедления работы». Участникам предлагают перейти по ссылке в «новый» чат. Однако ссылка ведет не в сообщество, а в мошеннический бот.
«В рабочих или локальных чатах, как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за “замедления работы” чат якобы переносится на новую площадку», — пояснили в управлении.
После перехода пользователю предлагают подтвердить участие. Для этого просят ввести номер телефона и код из SMS. Передав данные, человек теряет доступ к аккаунту, который затем используют для дальнейших атак.
Ранее сообщалось о другой схеме мошенничества. Так, теперь аферисты представляются судебными приставами и сообщают о якобы неоплаченных штрафах. Они убеждают жертв срочно погасить долг и присылают фальшивую ссылку для перевода денег.