Российские военные способны ликвидировать завод по производству ракет на территории Украины. Однако ударов по объектам в Великобритании, скорее всего, не последует. Такой прогноз в эфире YouTube-канала Judging Freedom дал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Украинские ракеты “Фламинго”? Завод по их производству на Украине будет уничтожен, как говорится, подчистую. Знаете, русские расценивают это как мелочь», — уточнил специалист.
Аналитик считает, что Россия сделает соответствующие выводы из сложившейся ситуации. В итоге Великобритания так или иначе понесет ответственность за свою поддержку, однако прямых ударов по британским заводам, скорее всего, удастся избежать, полагает Макговерн.
Тем временем проект украинской ракеты «Фламинго» на Западе называют неудачным для Киева. Специалисты утверждают, что всему виной систематические удары российской армии по оборонным предприятиям и неполадки внутри самой украинской «оборонки».