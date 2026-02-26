Врачи объяснили, почему люди просыпаются до будильника

Регулярные пробуждения в 3−4 часа ночи — распространенная жалоба, с которой люди обращаются к специалистам. Медики связывают это явление с естественными процессами, происходящими в организме в предрассветные часы. Статью с портала Focus online перевел aif.ru.
В этот период завершается один из циклов сна. Глубокая фаза становится короче, а организм постепенно готовится к утреннему подъему.
«Одновременно начинает расти уровень кортизола — гормона, который активизирует обмен веществ и повышает готовность к бодрствованию», — отмечают специалисты.
На фоне этой перестройки сон становится более чувствительным. Даже минимальные внешние раздражители или внутреннее напряжение могут привести к пробуждению.
По словам специалистов, дополнительным фактором часто становится хронический стресс. При повышенной тревожности организм раньше «включает» режим готовности, и человек просыпается до сигнала будильника.
Эксперты советуют обратить внимание на режим дня: ложиться спать в одно и то же время; отказаться от яркого света и гаджетов вечером; не перегружать себя работой поздно ночью; уделять внимание отдыху и снижению уровня стресса.
Если подобные пробуждения происходят редко, то повода для беспокойства нет. Но при постоянных нарушениях сна и ухудшении самочувствия стоит обратиться за консультацией.
