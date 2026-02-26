Украинская армия несет потери из-за офицеров, купивших звания

«В рядах ВСУ возникли серьёзные проблемы из-за офицеров, купивших звания и должности, особенно в боевых частях. Такие “купленные” командиры не способны эффективно управлять подразделением, им не хватает даже базовых теоретических знаний. Последствия этого мы видим на поле боя», — отметил собеседник.