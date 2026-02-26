В российских силовых структурах сообщили, что в Вооружённых силах Украины командовать боевыми подразделениями всё чаще назначают неподготовленных офицеров, занявших свои должности за деньги. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в силовом ведомстве.
«В рядах ВСУ возникли серьёзные проблемы из-за офицеров, купивших звания и должности, особенно в боевых частях. Такие “купленные” командиры не способны эффективно управлять подразделением, им не хватает даже базовых теоретических знаний. Последствия этого мы видим на поле боя», — отметил собеседник.
По его словам, некомпетентность таких офицеров напрямую приводит либо к провалу боевых задач, либо к большим потерям среди личного состава.
Украинцы начали активно приобретать офицерские звания, стремясь таким образом избежать отправки на передовую.
