Четыре россиянина арестованы за ограбление банка в Казахстане на 400 млн

Неизвестные проникли в отделение Halyk Bank через пролом в стене и похитили драгоценности и деньги из депозитария. Ущерб оценивается почти в 400 миллионов рублей в разных валютах. Российским гражданам предъявлено обвинение в краже, совершённой организованной группой в особо крупном размере.
Один из арестованных — сторож из Вичуги, его отправили в СИЗО. Защита настаивает на невиновности фигурантов дела, По их словам, обвинение строится только на том, что мужчины находились в Павлодаре в день кражи для осмотра автомобилей под перепродажу.
«Мой подзащитный, его знакомый и ещё два гражданина РФ обвинены лишь на том основании, что они были в Павлодаре в тот день, каких-то иных доказательств нет, даже связь между двумя парами граждан РФ не установлена», — пояснила адвокат Анастасия Терехова в беседе с РИА «Новости».
Потерпевшими признаны 23 гражданина Казахстана, однако банк и владельцы ячеек пока не предъявляли фигурантам исков.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии произошло одно из крупнейших ограблений банка в истории страны. Похитители с помощью бура проделали дыру в стене и обнесли 3,2 тысячи сейфовых ячеек. В общей сложности было похищено ценностей на 100 миллионов евро.
