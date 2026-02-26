Ричмонд
Россиянина, заманивавшего жителей СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы, арестовали

Россиянин заманивал жителей стран СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что мужчину арестовали в Таиланде, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

35-летний россиянин работал на мафию Мьянмы. Он обманным путем заманивал жителей СНГ в мошеннические колл-центры Таиланда, из которых многие потом попадали в рабство в подобные организации на территории Мьянмы.

Сам мужчина жил в Бангкоке с местной женщиной, которая работала в массажном салоне и помогала ему реализовывать преступные схемы. По данным источника, за полгода пара заработала три миллиона рублей, а при обыске у них нашли около десяти подставных банковских карт, SIM-карты, три смартфона и ноутбук.

Как пишет Telegram-канал, россиянин скрывался от местной полиции и снимал деньги с чужих карт через банкоматы, расположенные в туристических зонах.

Ранее с 21-летней российской студенткой Мадиной, которую освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме, связалась местная мафия и стала угрожать расправой, если девушка станет публично рассказывать о происходящем в центре.

Мадина рассказала волонтеру, что после смерти гражданки Белоруссии Веры Кравцовой условия жизни в кол-центре значительно ухудшились. С октября 2025 года девушка мылась только под холодным душем, питалась рисом и водой, а также подвергалась побоям. Кроме того, при ней убили двух граждан Китая.