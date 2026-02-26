Россиянина, заманивавшего жителей СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы, арестовали

Сам мужчина жил в Бангкоке с местной женщиной, которая работала в массажном салоне и помогала ему реализовывать преступные схемы. По данным источника, за полгода пара заработала три миллиона рублей, а при обыске у них нашли около десяти подставных банковских карт, SIM-карты, три смартфона и ноутбук.