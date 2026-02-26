МВД: мошенники крадут Telegram-аккаунт через «переезд чата»

В мессенджере Telegram набирает обороты новая схема захвата аккаунтов. Злоумышленники используют доверие внутри рабочих и локальных сообществ, об этом предупредили в МВД РФ.
В крупных чатах появляется сообщение о том, что из-за «замедления работы» группа якобы переносится на другую площадку. Поскольку некоторые сообщества действительно меняют платформы, объявление выглядит правдоподобно. Однако ссылка ведет не в новый чат, а в мошеннический бот.
Под предлогом «подтверждения участия» пользователя просят ввести номер телефона и код из SMS. После передачи кода доступ к аккаунту оказывается у злоумышленников.
Далее схема распространяется внутри того же коллектива: с взломанного профиля рассылаются аналогичные сообщения другим участникам. Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не передавать коды из SMS — даже если сообщение пришло от знакомого контакта, заключили в МВД.