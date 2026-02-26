МВД: мошенники крадут Telegram-аккаунт через «переезд чата»

Далее схема распространяется внутри того же коллектива: с взломанного профиля рассылаются аналогичные сообщения другим участникам. Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не передавать коды из SMS — даже если сообщение пришло от знакомого контакта, заключили в МВД.