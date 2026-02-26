Суд аннулировал аренду спорных земельных участков под огороды в Омском районе

Омский районный суд признал незаконными действия администрации Омского муниципального района по предоставлению земельных участков местной жительнице. Договоры аренды признаны недействительными, а право аренды прекращено. Определение судебной коллегии Омского областного суда оставило решение нижестоящей инстанции без изменений.
Основанием для разбирательства стала проверка, выявившая нарушения при формировании и использовании пяти земельных участков общей площадью более 5808 квадратных метров. В 2023—2024 годах Комитет по управлению имуществом предоставил их омичке в аренду на три года с видом разрешенного использования «ведение огородничества».
Однако целевое использование земли не осуществлялось: участки заросли сорной растительностью, следов обработки почвы или посадок обнаружено не было.
Ключевым нарушением стало несоответствие зонирования. На момент предоставления земля находилась в территориальной зоне жилой застройки (Ж-1). Согласно Градостроительному кодексу РФ, в таких зонах допускается размещение жилых домов и объектов инфраструктуры, но не ведение огородничества. Для этих целей предусмотрены только зоны сельскохозяйственного использования.
Суд указал, что неверное применение градостроительного регламента нарушает публичные интересы и права других граждан, которые могли бы претендовать на эту землю.
В ходе заседания представитель администрации настаивал на законности выдачи разрешений, ссылаясь на формальное соответствие правилам землепользования на тот момент. Ответчик также не согласилась с иском, заявив о пропуске срока исковой давности и использовании участков для нужд семьи. Однако суд принял во внимание материалы дела, включая попытки ответчика выкупить землю по льготной цене, и пришел к выводу о ничтожности сделок. В итоге договоры аренды были аннулированы, а решение утверждено апелляционной инстанцией.
