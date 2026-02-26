Суд аннулировал аренду спорных земельных участков под огороды в Омском районе

В ходе заседания представитель администрации настаивал на законности выдачи разрешений, ссылаясь на формальное соответствие правилам землепользования на тот момент. Ответчик также не согласилась с иском, заявив о пропуске срока исковой давности и использовании участков для нужд семьи. Однако суд принял во внимание материалы дела, включая попытки ответчика выкупить землю по льготной цене, и пришел к выводу о ничтожности сделок. В итоге договоры аренды были аннулированы, а решение утверждено апелляционной инстанцией.