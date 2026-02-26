Жительнице Воронежа вернули дочь спустя год судебных разбирательств

В середине февраля в Коминтерновское районное отделение поступил исполнительный лист о передаче ребенка матери, отца вызвали на прием для исполнения решения суда добровольно. Однако воронежец не согласился на такой вариант. В итоге судебные приставы с полицейскими, органами опеки и психологом приехали к нему домой.