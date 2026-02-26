Ричмонд
Жительнице Воронежа вернули дочь спустя год судебных разбирательств

После развода бывший супруг решил, что дочь должна жить с ним и запрещал матери общаться с ней.

Источник: Пресс-служба УФССП по Воронежской области

Жительница Воронежа спустя год судебных разбирательств добилась возвращения пятилетней дочери, сообщили в пресс-службе областного УФССП.

После развода бывший супруг решил, что дочь должна жить с ним и запрещал матери общаться с ней. В течение года женщина через суд добивалась, чтобы ребенка вернули ей.

В середине февраля в Коминтерновское районное отделение поступил исполнительный лист о передаче ребенка матери, отца вызвали на прием для исполнения решения суда добровольно. Однако воронежец не согласился на такой вариант. В итоге судебные приставы с полицейскими, органами опеки и психологом приехали к нему домой.

«В течение дня отца и бабушку девочки убеждали мирно разрешить семейный конфликт. Несмотря на противодействие, решение суда было исполнено», — добавили в региональном УФССП.

25 февраля девочку передали матери.