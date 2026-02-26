Топ-5 главных новостей в Молдове 26 февраля 2026: Кого и за что в Молдове могут лишить гражданства; ждет ли Молдову церковный раскол; есть смысл жителям Молдовы держать сбережения в евро

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 26 февраля 2026:
1. Завтра гражданства Молдовы могут лишить любого из нас: Даже если вы родились здесь, есть семья, близкие, друзья и любовь к этой земле.
2. В ЕС появятся новые купюры: Как они изменятся и что делать гражданам Молдовы со старыми евро — есть ли смысл держать сбережения в европейской валюте.
3. В церковь, как на дискотеку и Библию под себя: Ещё ни одна власть в Молдове так не издевалась над верой и верующими.
4. Сюрприз после слякоти и грязи: Жителей Молдовы уже в конце недели ждут +14 градусов и солнце.
5. Начинается: Граждане Молдовы, выезжающие в ЕС, будут на КПП подвергаться бюрократической экзекуции — о чём речь.
