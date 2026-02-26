Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 26 февраля 2026: Кого и за что в Молдове могут лишить гражданства; ждет ли Молдову церковный раскол; есть смысл жителям Молдовы держать сбережения в евро

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 26 февраля 2026:

1. Завтра гражданства Молдовы могут лишить любого из нас: Даже если вы родились здесь, есть семья, близкие, друзья и любовь к этой земле.

2. В ЕС появятся новые купюры: Как они изменятся и что делать гражданам Молдовы со старыми евро — есть ли смысл держать сбережения в европейской валюте.

3. В церковь, как на дискотеку и Библию под себя: Ещё ни одна власть в Молдове так не издевалась над верой и верующими.

4. Сюрприз после слякоти и грязи: Жителей Молдовы уже в конце недели ждут +14 градусов и солнце.

5. Начинается: Граждане Молдовы, выезжающие в ЕС, будут на КПП подвергаться бюрократической экзекуции — о чём речь.

Читайте также:

Облом — лимит расчета наличными в Молдове не изменят: Ограничение в расчете кэшем остаются в силе — как это ударит по простым гражданам.

Власти ПАС не поддержали предложение оппозиции ослабить введенные ранее в Молдове ограничения на расчеты наличными (далее…).

Да карма у них не та: Премьер-министр Молдовы раскрыл секрет богатства — теперь заживем.

Надо с правильными людьми общаться, и тогда в жизни все окей будет (далее…).

Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.

Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).