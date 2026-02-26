Поликлинику в Самаре оштрафовали на 50 тысяч рублей за игнорирование предписания

В Советском районе Самары городскую поликлинику привлекли к ответственности. Поводом стали нарушения при рассмотрении жалоб сразу трех пациентов. После проверки в медучреждение направили представление, однако в отведенный законом месяц ответ так и не дали, сообщает прокуратура Самарской области.
«Главному врачу поликлиники было направлено представление об устранении нарушений, однако ответа на него не последовало. За это поликлинику оштрафовали на 50 тысяч рублей за невыполнение законных требований», — рассказали в пресс-службе ведомства.
После штрафа руководство медучреждения рассмотрело представление и приняло меры, чтобы подобные нарушения не повторялись. Права пациентов восстановлены.