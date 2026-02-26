Обучение ИИ ускорили с помощью моделирования человеческого взгляда

«Научные сотрудники Исследовательского центра в сфере ИИ Университета Иннополис ускорили в 1,5−2 раза обучение больших языковых моделей, что в перспективе поможет снизить стоимость и время разработки более “умных” и понятных человеку ИИ-помощников. Впервые для этих целей они использовали данные о том, как человек визуально воспринимает и читает текст», — сообщили ТАСС в вузе.