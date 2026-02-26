Ричмонд
Управляющий магазинами Uniqlo холдинг зарегистрировал четыре товарных знака в РФ

Управляющий магазинами Uniqlo подал заявки на регистрацию товарных знаков в РФ еще в сентябре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью Uniqlo, зарегистрировал в России четыре товарных знака. Это следует из данных Роспатента.

Речь идет о знаках AirSense, Perfect Black, Peace for all и Blocktech. Заявки были поданы 30 сентября 2025 года из Японии. Регистрация прошла по одному классу МКТУ — одежда, обувь, головные уборы и нижнее белье.

Ранее холдинг подал 21 заявку на регистрацию брендов, связанных с Uniqlo, дочерней компанией GU и самим Fast Retailing. При этом в марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России. Позже сообщалось, что возвращение на рынок не планируется.

Немногим ранее похожим образом поступили французские бренды. Так, Christian Dior, L"Oreal, Kenzo и Celine подали заявки на регистрацию товарных знаков в России. Соответствующая информация размещена в базе Роспатента. Речь идет о защите логотипов и наименований для работы на российском рынке.