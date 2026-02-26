Во Владивостоке запущен автобус № 71 от Баляева до площади Борцов Революции

Во Владивостоке запустили новый автобусный маршрут № 71, который связал площадь Баляева с площадью Борцов Революции без пересадок. По данным мэрии, маршрут организован по поручению главы города Константина Шестакова, чтобы упростить дорогу для жителей района Баляева. Сообщение об открытии линии опубликовано в Telegram-канале «Администрация Владивостока».
Перевозки на новом направлении обеспечивает муниципальное автопредприятие. На линию вышли четыре автобуса белорусского завода МАЗ. Машины оборудованы системой безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением и кондиционерами как в салоне, так и в кабине водителя. В салонах установлены USB-розетки для зарядки телефонов. В мэрии отмечают, что это должно сделать поездки комфортнее для пассажиров и привлечь часть горожан к общественному транспорту.
Автобусы ходят по кольцевой схеме. Они стартуют от остановки «Баляева (Адмирала Юмашева, 2)». Далее следуют к остановке «Баляева (Луговая, 85в)», после чего проходят «Поликлинику», «Горную», «Детский сад № 154», остановки «Гайдамак», «Авангард», «Дальзавод», «Цирк», «ДВГТУ», «Лазо». Затем выходят к площади Борцов Революции, участку Океанского проспекта и остановке «Фонтанная». Потом автобусы снова заходят на площадь Борцов Революции. Через «Лазо», «ДВГТУ», «Цирк», «Дальзавод», «Авангард», «Гайдамак», «Луговую (ул. Новоивановская, д. 3)» и «Поликлинику» они возвращаются к точке отправления на Адмирала Юмашева, 2. По словам исполняющего обязанности директора «ВПОПАТ № 1» Юрия Хильчука, интервал движения на маршруте составляет около 15 минут.
В городской администрации подчёркивают, что запуск 71-го маршрута стал продолжением обновления транспортной сети Владивостока. Ранее в городе запустили маршрут № 88, который связал микрорайон Эгершельд с центром. Также усилили маршрут № 95 «Поликлиника № 9 — площадь Борцов Революции» и кольцевой маршрут № 15к, соединяющий центр с районом Трудовой. Такие изменения чиновники объясняют ростом нагрузки на общественный транспорт и необходимостью разгрузить ключевые направления.