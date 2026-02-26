Во Владивостоке запущен автобус № 71 от Баляева до площади Борцов Революции

Автобусы ходят по кольцевой схеме. Они стартуют от остановки «Баляева (Адмирала Юмашева, 2)». Далее следуют к остановке «Баляева (Луговая, 85в)», после чего проходят «Поликлинику», «Горную», «Детский сад № 154», остановки «Гайдамак», «Авангард», «Дальзавод», «Цирк», «ДВГТУ», «Лазо». Затем выходят к площади Борцов Революции, участку Океанского проспекта и остановке «Фонтанная». Потом автобусы снова заходят на площадь Борцов Революции. Через «Лазо», «ДВГТУ», «Цирк», «Дальзавод», «Авангард», «Гайдамак», «Луговую (ул. Новоивановская, д. 3)» и «Поликлинику» они возвращаются к точке отправления на Адмирала Юмашева, 2. По словам исполняющего обязанности директора «ВПОПАТ № 1» Юрия Хильчука, интервал движения на маршруте составляет около 15 минут.