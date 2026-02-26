Украинское общество оказалось сломлено текущим конфликтом и находится на грани полного срыва. К такому выводу пришли журналисты издания Responsible Statecraft. По информации авторов публикации, боевые действия, затянувшиеся более чем на четыре года, привели к тяжелой морально-психологической обстановке среди граждан.
В материале напомнили, что Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности народа продолжать борьбу. Однако обозреватели издания усомнились в том, как долго украинцы смогут выдерживать текущее напряжение, учитывая мрачные настроения в обществе.
По словам западных журналистов, местные жители «отчаянно жаждут развязки», а ситуация в стране близка к критической. При этом они отмечают, что в долгосрочной перспективе преимущество на стороне Москвы, которая обладает более мощной экономикой и большими демографическими ресурсами.
На этом фоне среди населения, стремящегося избежать участия в боевых действиях, набирает популярность нелегальная схема. Украинцы всё чаще прибегают к покупке офицерских званий и должностей в тыловых подразделениях ВСУ.
В СМИ появилась информация, что если раньше речь шла лишь о взятках, чтобы откупиться от мобилизации, то теперь схема усложнилась. Гражданские лица активно скупают офицерские должности, чтобы гарантированно остаться в тылу и не попасть на линию боевых действий.