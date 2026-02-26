Чемпионат Азии по фехтованию: какие медали завоевали узбекистанцы

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Еще 2 фехтовальщика из Узбекистана поднялись на пьедестал ЧА, который проходит в столице Индонезии Джакарте, сообщает НОК.
«По итогам прошедшего дня представители нашей сборной завоевали две медали. В соревнованиях по сабле среди парней Алпамис Оракбаев стал серебряным призером, а Артур Бегжанов удостоился бронзовой награды», — говорится в сообщении.
Чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров в Джакарте собрал более 67 сильнейших саблистов континента, представляющих Китай, Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Кувейт, Филиппины, Республику Корея и другие страны Азии.