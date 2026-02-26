Почти половина россиянок завидуют тем, кто ежедневно не готовит еду в семье

Более половины россиянок согласны с утверждением, что «хорошая хозяйка должна готовить сама», но почти треть не считают это своей обязанностью. При этом 42% признались, что завидуют тем, кто не готовит, и мечтают о переходе на готовую еду, — об этом свидетельствуют итоги опроса X5, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».