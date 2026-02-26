В Иркутске специалисты отозвали декларации на некоторые марки сливочного масла

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Ольхоне создали запас продуктов и лекарств. Власти регионе отработали вопросы с торговыми точками и аптекой. Сейчас доставку людей с острова и на остров обеспечивают шесть судов на воздушной подушке. Очередей на них нет.