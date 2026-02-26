В Иркутске специалисты отозвали декларации на некоторые марки сливочного масла. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Россельхознадзора региона, при анализе документов было установлено отсутствие важных исследований продукции: тестов на токсичные элементы, антибиотики, дрожжи, плесень и соматические клетки.
— Молочные продукты марок: «Традиционное», «Крестьянское», «МСЗ Горно-Алтайск», «Рост», «ПРОСТО», «Крымское», «Золотой резерв» не прошли процедуры подтверждения соответствия требованиям регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», — пояснили в надзором ведомстве.
20 февраля 2026 года декларации были отозваны, также юридическому лицо было выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований закона.
