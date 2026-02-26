За неделю в Воронежской области более 10,7 тысячи человек заболело ОРВИ

В период сезонного подъема заболеваемости медики советуют ограничить посещение мест массового скопления людей и культурно-массовых мероприятий. Важно соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки, использовать одноразовые бумажные платки или салфетки, а также носить защитные маски при контакте с больными. Особое внимание в ведомстве обратили на вакцинацию от гриппа. Как показал мониторинг, среди заболевших гриппом преобладают непривитые граждане.