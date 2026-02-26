За неделю в Воронежской области более 10,7 тысячи человек заболело ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области представило данные мониторинга за заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на восьмой неделе 2026 года. С 16 по 22 февраля за медицинской помощью в регионе обратились 10 762 человека.
Согласно статистике ведомства, почти половина заболевших — дети до 14 лет. В этой возрастной группе зарегистрировано 4338 случаев ОРВИ.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям региона о простых, но эффективных мерах профилактики. Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется укреплять иммунитет, соблюдать режим труда и отдыха, высыпаться, а также правильно подбирать одежду в соответствии с погодными условиями.
В период сезонного подъема заболеваемости медики советуют ограничить посещение мест массового скопления людей и культурно-массовых мероприятий. Важно соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки, использовать одноразовые бумажные платки или салфетки, а также носить защитные маски при контакте с больными. Особое внимание в ведомстве обратили на вакцинацию от гриппа. Как показал мониторинг, среди заболевших гриппом преобладают непривитые граждане.
При первых признаках недомогания управление настоятельно рекомендует не заниматься самолечением и своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.