Виталий Хоценко: Новый кадровый центр в Омске — инструмент закрепления молодежи в регионе

Новый специализированный Кадровый центр «Работа молодежи России» в Омске — это не просто очередной офис службы занятости, а многофункциональное пространство, призванное соединить амбиции юных омичей с реальными запросами экономики.
Площадка создана при поддержке федерального центра. На эти цели было направлено 55 млн рублей. Ресурсы были предоставлены в период, когда Омск носил статус Молодежной столицы. Пространство работает по принципу «единого окна». Здесь для школьников и студентов доступны профориентационные галереи, зоны цифровых сервисов и подкаст-студии. Но главное — центр обеспечит системное сопровождение: от поиска стажировки и наставника на производстве до помощи в открытии собственного дела.
Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ.
В день открытия глава региона вместе со спикером Законодательного собрания Александром Артемовым, замглавы Роструда Яном Талбацким и Героем России Дмитрием Перминовым оценил технологичность пространства. Виталий Хоценко подчеркнул, что новый объект стал логичным шагом в модернизации службы занятости по нацпроекту «Кадры».
«Для нас принципиально важно, чтобы молодые люди видели перспективу здесь, в Омской области. Новый кадровый центр — это не просто современное пространство, а инструмент закрепления молодежи в регионе, формирования устойчивого кадрового резерва под задачи экономики», — заявил губернатор.
Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ.
Ян Талбацкий отметил, что в условиях рекордно низкой безработицы именно молодежь становится главным ресурсом для рынка труда. По его словам, задача центра — сориентировать ребят в выборе профессии и сопровождать их вплоть до трудоустройства на омские предприятия. Дмитрий Перминов добавил, что новая площадка дает возможность осознанно подойти к карьере и наладить прямой контакт с работодателями, которым требуются кадры для высокотехнологичных производств.
Открытие 36-го по счету (и первого специализированного) кадрового центра в регионе укрепляет позиции региона как флагмана новой кадровой политики, ориентированной на развитие и закрепление профессионального будущего молодежи в Омской области.