Виталий Хоценко: Новый кадровый центр в Омске — инструмент закрепления молодежи в регионе

Площадка создана при поддержке федерального центра. На эти цели было направлено 55 млн рублей. Ресурсы были предоставлены в период, когда Омск носил статус Молодежной столицы. Пространство работает по принципу «единого окна». Здесь для школьников и студентов доступны профориентационные галереи, зоны цифровых сервисов и подкаст-студии. Но главное — центр обеспечит системное сопровождение: от поиска стажировки и наставника на производстве до помощи в открытии собственного дела.