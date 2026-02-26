Ричмонд
Омичей предупредили об опасности из-за морозов

Автомобилистов просят не парковать машины на люках тепловых камер.

Источник: РИА "Новости"

В связи с аномальными морозами ресурсоснабжающая организация перешла на усиленный режим работы. В региональном ведомстве напомнили жителям о правилах безопасности вблизи объектов теплоснабжения.

В отопительный период коммуникации становятся зоной повышенной опасности. Специалисты призывают омичей не приближаться к местам выхода горячего пара или воды на поверхность — под ними могут скрываться открытые люки и провалы. Нельзя игнорировать ограждения и предупреждающие знаки.

Автомобилистов просят не парковать машины на люках тепловых камер и технологических колодцев.