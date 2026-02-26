Эвенкийская порода оленей нуждается в срочных мерах для спасения от вымирания

По данным СПб ФИЦ РАН, сегодня из пород по численности лидирует ненецкая (около 1400 тыс. особей). И, вероятно, она сохранит это лидерство в ближайшие 3−5 лет. На втором месте — чукотская порода (более 226 тыс. особей), однако для ее развития необходимы меры по стимулированию оленеводства на северо-востоке России. В таких мерах также остро нуждается эвенкская порода, поголовье которой за последние 20 лет сократилось на 166% (87 тыс. особей). Без государственной поддержки численность оленей этой породы, вероятно, будет продолжать сокращаться.