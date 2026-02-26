Эвенкийская порода оленей нуждается в срочных мерах для спасения от вымирания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) впервые провели масштабное исследование селекции северных оленей в СССР и России. Анализ показал, что сегодня эта отрасль животноводства испытывает кризис, а некоторые породы оленей нуждаются в срочных мерах для спасения от вымирания, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
«Эвенкийская порода (древняя аборигенная порода оленей, приспособленная к горно-таежным условиям Сибири, отличающаяся крупным костяком и выносливостью — прим. ТАСС) в настоящее время находится в глубоком кризисе: необходимы срочные меры для ее спасения от вымирания. На сегодня в России поголовье составляет 22 тыс. особей — на 219% меньше, чем 20 лет назад», — говорится в сообщении.
Уточняется, что северных оленей разводят коренные малочисленные народы, проживающие в Арктической зоне. Для этих регионов олени составляют не только основу традиционной хозяйственной деятельности, но и способствуют выживанию местных народов, а также сохранению их культуры, обычаев и языков. На сегодня в стране существует четыре породы оленей: ненецкая, чукотская, эвенкская и эвенкийская.
По данным СПб ФИЦ РАН, сегодня из пород по численности лидирует ненецкая (около 1400 тыс. особей). И, вероятно, она сохранит это лидерство в ближайшие 3−5 лет. На втором месте — чукотская порода (более 226 тыс. особей), однако для ее развития необходимы меры по стимулированию оленеводства на северо-востоке России. В таких мерах также остро нуждается эвенкская порода, поголовье которой за последние 20 лет сократилось на 166% (87 тыс. особей). Без государственной поддержки численность оленей этой породы, вероятно, будет продолжать сокращаться.
«На основании проведенного нами анализа мы можем выделить три типа ключевых проблем, с которыми сталкивается сфера селекции северных оленей в современной России: влияние окружающей среды, нестабильность и низкое качество корма, что препятствуют полной реализации генотипа животных; нехватка квалифицированных специалистов на предприятиях; отсутствие записей о наследственности и рынка племенных животных, что делает селекционную работу нерентабельной», — привели в пресс-службе слова главного научного сотрудника отдела животноводства и рационального природопользования Арктики Северо-Западного центра междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения СПб ФИЦ РАН Александра Южакова.
Что рекомендуют ученые.
Отмечается, что сегодня научные работы по селекции и разведению северных оленей, а также организация селекционной работы требуют серьезных финансовых вложений. Все работы, которые ведутся в российском оленеводстве, осуществляются отдельными предприятиями без должного руководства и консультаций со стороны ученых-оленеводов. Более того, научные методы и стандарты селекции часто намеренно игнорируются, что негативно сказывается на качестве получаемых племенных животных.
Во-первых, для повышения эффективности селекции ученые рекомендуют ограничить численность племенных стад — 1500 оленей на стадо в тундровой зоне и 800 — в тайге. Во-вторых, необходимо организовать точный и постоянный учет происхождения животных (создание генетических паспортов). Также следует проводить оценку качества семенного материала.
В-третьих, новые специализированные племенные хозяйства следует регистрировать только после разработки детальных планов и прогнозов племенной работы и потребностей в разведении на местном и региональном уровнях. Продажа племенных оленей в другие регионы может стать одним из способов снижения нагрузки на пастбища тундры, а также возрождения оленеводства в тайге.