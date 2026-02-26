Мема: Совместное производство дронов Британией и Украиной станет целью для РФ

Накануне Великобритания объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной и финансовой помощи. Как сообщается в заявлении на сайте правительства, средства пойдут на укрепление энергосистемы страны и подготовку вертолетных инструкторов. Также стало известно, что Париж и Лондон хотят передать Киеву ядерное оружие.