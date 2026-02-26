Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мема: Совместное производство дронов Британией и Украиной станет целью для РФ

Лондон призвали прекратить разжигание конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Совместное производство Британией и Украиной беспилотников будет законной целью для России. Об этом в соцсети Х предупредил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик напомнил, что поставлять оружие в страну, находящуюся в состоянии конфликта, значит нарушать международное право. А продавать его — и вовсе незаконно.

«Производство на этих объектах является законной целью для России, которая может нанести ответный удар», — добавил Мема.

Он призвал Лондон прекратить разжигание конфликта и вернуться к дипломатии, чтобы избежать ядерной войны.

Накануне Великобритания объявила о предоставлении Украине очередного пакета военной и финансовой помощи. Как сообщается в заявлении на сайте правительства, средства пойдут на укрепление энергосистемы страны и подготовку вертолетных инструкторов. Также стало известно, что Париж и Лондон хотят передать Киеву ядерное оружие.