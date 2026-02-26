В 2027 году в Перми планируют построить смотровую площадку над Камой

Для этого расходы из бюджета Пермского края по направлению «Развитие городского пространства» предлагается увеличить на 166,8 млн рублей. Напомним, строительством смотровой площадки в виде выступа над Камой займется пермская компания ООО «Верхнекампроект». В апреле 2024 года стоимость проектно-изыскательных работ оценили в 32 млн рублей. Кроме того, ранее здесь планировалось возведение нового остановочного пункта для электричек «Ул. Попова», а также комплекс сооружений в виде амфитеатра, беседок и лестниц.