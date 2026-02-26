В 2027 году в Перми планируют построить смотровую площадку над Камой

Реализовать проект по строительству смотровой площадки на ул. Окулова в Перми планируют в 2027 году. Информация об этом следует из проекта поправок в бюджет Прикамья на 2026−2028 годы.
Для этого расходы из бюджета Пермского края по направлению «Развитие городского пространства» предлагается увеличить на 166,8 млн рублей. Напомним, строительством смотровой площадки в виде выступа над Камой займется пермская компания ООО «Верхнекампроект». В апреле 2024 года стоимость проектно-изыскательных работ оценили в 32 млн рублей. Кроме того, ранее здесь планировалось возведение нового остановочного пункта для электричек «Ул. Попова», а также комплекс сооружений в виде амфитеатра, беседок и лестниц.
Согласно документу поправок, власти Прикамья также планируют перераспределить с 2026 на 2027 год 500 млн рублей бюджетных средств для строительства мостового перехода через реку Кама с подходами, который будет реализован в рамках государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы». Эти меры связаны с затянувшейся процедурой изъятия земельных участков.