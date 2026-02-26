Парень едва не убил возлюбленную крайне жестоким способом

В Индии 19-летняя студентка оказалась в больнице после жестокой попытки расправы со стороны сожителя. Молодой человек плеснул горючую жидкость в пах девушки и поджег ее, снимая все происходящее на видео, сообщает Daily Express.
По данным издания, девушка познакомилась с 20-летним Шивамом в приложении для знакомств в сентябре прошлого года. Молодые люди быстро съехались и стали жить вместе в городе Гургаон, который находится в штате Харьяна. Как выяснилось позже, отношения пары были далеки от идиллии.
В своем заявлении в полицию пострадавшая рассказала, что возлюбленный систематически над ней издевался. Шивам принуждал ее к интимной близости, постоянно обещая, что вот-вот сыграют свадьбу. Однако вместо свадьбы 16 февраля произошла настоящая трагедия.
В тот день Шивам жестоко избил подругу, но на этом молодой человек не остановился: он облил интимную зону девушки антисептиком, который легко воспламеняется, и поджег его. Все это время он удерживал жертву взаперти в квартире.
Пострадавшей чудом удалось самостоятельно потушить огонь, однако выбраться из квартиры она смогла только спустя два дня — 18 февраля. Девушка дождалась, пока мучитель оставит телефон без присмотра, и сразу же позвонила матери, чтобы та вызволила ее из плена.
Сейчас избитая и обожженная девушка находится в одной из больниц Дели. Врачи оценивают ее состояние как стабильное и уже разрешили следователям побеседовать с ней. Правоохранители подтвердили, что в отношении Шивама возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют по нескольким тяжким статьям, включая нападение, истязание и преступления сексуального характера.
