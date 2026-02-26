В Омске на фоне морозов зафиксирован всплеск геомагнитной активности

Жителей Омска предупреждают о сложном метеорологическом дне. 26 февраля в регионе ожидается высокий всплеск геомагнитных возмущений, который совпал с одним из самых холодных дней текущей недели.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, активная фаза геомагнитной бури в Омске наблюдается в утренние часы. Пик возмущений зафиксирован в период с 6:00 до 11:00. Специалисты отмечают, что сочетание магнитных колебаний и экстремально низких температур создает повышенную нагрузку на организм, особенно для людей с хроническими заболеваниями.
В связи с неблагоприятными условиями эксперты подготовили ряд рекомендаций для метеозависимых граждан. В первую очередь следует избегать тяжелых физических нагрузок и эмоционального перенапряжения. Важно соблюдать питьевой режим, отдавая предпочтение чистой воде, и воздержаться от употребления алкоголя и крепкого кофе. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо иметь под рукой назначенные врачом препараты и регулярно контролировать артериальное давление.
Также стоит помнить о мерах безопасности на улице из-за аномальных морозов. Рекомендуется одеваться многослойно, закрывать лицо от ветра и минимизировать время пребывания на открытом воздухе. При ухудшении самочувствия лучше остаться дома и отложить неотложные дела.
