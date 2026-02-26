В Омске на фоне морозов зафиксирован всплеск геомагнитной активности

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, активная фаза геомагнитной бури в Омске наблюдается в утренние часы. Пик возмущений зафиксирован в период с 6:00 до 11:00. Специалисты отмечают, что сочетание магнитных колебаний и экстремально низких температур создает повышенную нагрузку на организм, особенно для людей с хроническими заболеваниями.