Разработана технология 3D-печати объектов менее чем за секунду

Ученые использовали быстро вращающийся перископ и высокоскоростное зеркальное устройство, чтобы одновременно направлять свет под разными углами на светочувствительный материал. После печати готовое изделие оседает в жидкости под действием силы тяжести, освобождая место, что позволяет организовать непрерывное производство. Значение этого достижения заключается не только в скорости печати, но и в его широкой применимости, полагают авторы разработки.