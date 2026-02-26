Ричмонд
Разработана технология 3D-печати объектов менее чем за секунду

Разработка позволила добиться самой быстрой печати такого типа в мире.

ГОНКОНГ, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые из Университета Цинхуа в Китае разработали технологию 3D-печати, которая позволяет производить трехмерные объекты менее чем за секунду. Как отмечает газета South China Morning Post, эта разработка позволила добиться самой быстрой 3D-печати в мире.

Традиционная методика подразумевает использование печатающей головки, которая создает объекты слой за слоем в течение минут или даже часов. Китайские специалисты поместили печатный материал в прозрачный контейнер и «одним нажатием кнопки превратили его в твердую структуру менее чем за секунду, используя голографическую проекцию». Это позволят «печатать объекты миллиметрового масштаба всего за 0,6 секунды», указывает издание.

Ученые использовали быстро вращающийся перископ и высокоскоростное зеркальное устройство, чтобы одновременно направлять свет под разными углами на светочувствительный материал. После печати готовое изделие оседает в жидкости под действием силы тяжести, освобождая место, что позволяет организовать непрерывное производство. Значение этого достижения заключается не только в скорости печати, но и в его широкой применимости, полагают авторы разработки.

В перспективе команда планирует усовершенствовать проекционную систему, используя несколько лучей или различные цвета светового спектра для точного управления сложными материалами.