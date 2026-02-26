В Волгограде демонтировали скульптуры фонтана «Детский хоровод»

На Привокзальной площади Волгограда рабочие сняли скульптурные элементы с фонтана «Детский хоровод», сообщает пресс-служба мэрии.
Конструктивные элементы гидротехнического сооружения отвезли на базу муниципального учреждения «Волгоградзеленхоз». Там им предстоит полноценное обследование для определения вариантов их очистки. Провести такую диагностику на месте не представляется возможным.
Требуют ремонта и коммуникации фонтана.
На площади меняют инженерные сети, которые прослужили уже более 40 лет.
«Детский хоровод», также известный как «Бармалей», прославился на весь мир благодаря фронтовой фотохронике из сражающегося Сталинграда. После войны фонтан сначала восстановили, но вскоре демонтировали. Он был сделан по типовому проекту, поэтому власти сочли, что художественной ценности он не имеет.
Фонтан вернули в 2013 году. Правда, это не точная копия, она имеет ряд отличий от сталинградского «Детского хоровода». Белые скульптуры периодически покрываются ржавым налетом, так что им требуется очистка.