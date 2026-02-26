В Волгограде демонтировали скульптуры фонтана «Детский хоровод»

«Детский хоровод», также известный как «Бармалей», прославился на весь мир благодаря фронтовой фотохронике из сражающегося Сталинграда. После войны фонтан сначала восстановили, но вскоре демонтировали. Он был сделан по типовому проекту, поэтому власти сочли, что художественной ценности он не имеет.