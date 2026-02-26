В Китае мальчик «из пробирки» родился без четырех пальцев на правой ноге

В китайской провинции Шаньдун у супружеской пары после процедуры ЭКО родился мальчик без четырех пальцев на правой ноге. Об этом сообщает издание Sohu.
По словам 31-летней матери младенца, во время беременности ей провели более 10 обследований, но патологии не выявили.
Самостоятельно женщина не могла забеременеть из-за проблем с маточными трубами. Курс ЭКО она прошла в марте 2025 года. Мальчик появился на свет 20 февраля этого года.
«На правой ноге младенца остался только мизинец, а правая икра была немного тоньше левой», — пишет издание.
Супруг женщины заявил, что если бы они знали о пороке развития заранее, то пересмотрели бы вариант с беременностью.
У матери после рождения сына случился эмоциональный срыв. Семья обвиняет врачей в халатности.
Когда ребенок подрастет, ему могут провести корректирующую операцию, однако ее стоимость сейчас «трудно оценить».
