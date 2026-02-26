Срок службы спутников предложили продлить «поводком»

В университете подчеркнули, что разработка позволяет создавать статические и вращающиеся системы, что дает возможности для обзорной съемки и дистанционного зондирования Земли. Кроме того, использование системы позволит продлить срок активной эксплуатации спутников на орбите за счет низких энергетических затрат. Если для поддержания высоты спутников обычно включают его двигатель и срок нахождения аппарата на орбите зависит от запаса топлива, то при использовании соединения для сматывания и разматывания тросов используют электродвигатели, запасы электроэнергии которых можно пополнять от солнечных батарей. Сами спутники при этом не нужно оснащать двигателями, что существенно дешевле в производстве.