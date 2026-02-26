Срок службы спутников предложили продлить «поводком»

САМАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые из Самарского университета имени Королева с исследователями из Китая разработали систему управления находящимися на орбите спутниками, которая позволит продлить срок их службы и повысит точность управления. Предлагается соединить аппараты тросами, сообщили в пресс-службе Самарского университета.
«Совместная команда инженеров Самарского университета имени Королева и Северо-Западного политехнического университета (город Сиань, Китай) разработали систему управления, с помощью которой можно оперативно и очень точно изменять конфигурацию группировки спутников на орбите. Для изменения расположения спутников относительно друг друга разработчики предлагают использовать гибкие тросы — спутники в такой группировке будут находиться как бы на привязи и по команде с Земли можно будет быстро менять длину их “поводков”, подтягивая или разматывая на определенное расстояние соответствующий трос», — говорится в сообщении.
Проект завоевал золотую медаль на международном конкурсе научных разработок в Китае China International College Students' Innovation Competition 2025. «Мы надеемся, что победа в конкурсе такого высокого уровня позволит продолжить исследовательские и практические работы в области динамики полета в сотрудничестве Китая и России», — приведены слова руководителя лаборатории космических тросовых систем Северо-Западного политехнического университета профессора Лу Ханши.
Работы по проекту вели в рамках совместной российско-китайской лаборатории. Собранные прототипы узлов тросовой системы сейчас проходят наземные испытания на уникальных тестовых стендах. Уже ведется разработка спутниковой платформы для первого запуска. В перспективе систему управления планируют испытать в реальном космическом полете на группировке из двух спутников.
Технические особенности.
«Идея в том, чтобы спутники после вывода на орбиту, разделившись, удалялись друг от друга на заданное расстояние и вставали в стабильную, определенную заранее конфигурацию. С помощью данной системы можно выстроить различные нестандартные фигуры. Это возможно путем точной подстройки моментов инерции и центра тяжести системы при вытягивании и подтягивании тросов. Разработанная система управления позволяет достичь сантиметровой точности позиционирования аппаратов относительно друг друга», — приведены слова руководителя проекта, сотрудника кафедры динамики полета и систем управления Самарского университета Сергея Ивлева.
В университете подчеркнули, что разработка позволяет создавать статические и вращающиеся системы, что дает возможности для обзорной съемки и дистанционного зондирования Земли. Кроме того, использование системы позволит продлить срок активной эксплуатации спутников на орбите за счет низких энергетических затрат. Если для поддержания высоты спутников обычно включают его двигатель и срок нахождения аппарата на орбите зависит от запаса топлива, то при использовании соединения для сматывания и разматывания тросов используют электродвигатели, запасы электроэнергии которых можно пополнять от солнечных батарей. Сами спутники при этом не нужно оснащать двигателями, что существенно дешевле в производстве.