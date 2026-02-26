В Самаре под охрану государства взяли усадьбу Маркова и дом Толкачевой

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области включила в реестр усадьбу Я. Ф. Маркова с постоялым двором и дом И. Я. Толкачевой. Комплекс на улице Главной 16 был возведен в 1901—1902 и 1910 годах. Теперь у него утверждены границы территории и четкие правила содержания.
«Рядом с объектами запрещено капитальное строительство и установка киосков, павильенов и навесов. На фасадах и крышах нельзя размещать антенны и кондиционеры. Так же не допускается прокладка водоснабжения, канализации и иных объектов инженерной инфраструктуры», — следует из документа.
Решение призвано сохранить исторический облик застройки. Ограничения касаются любых изменений, которые могут исказить архитектурный памятник. Приказ вступил в силу 19 февраля 2026 года.