В Самаре под охрану государства взяли усадьбу Маркова и дом Толкачевой

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области включила в реестр усадьбу Я. Ф. Маркова с постоялым двором и дом И. Я. Толкачевой. Комплекс на улице Главной 16 был возведен в 1901—1902 и 1910 годах. Теперь у него утверждены границы территории и четкие правила содержания.