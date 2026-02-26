Рэпер Джиган требует ₽310 млн при разводе с Самойловой

Рэпер Джиган требует от Оксаны Самойловой 310 миллионов рублей в рамках раздела совместно нажитого имущества. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Параллельно с бракоразводным процессом блогер закрывает убыточные проекты, распродает часть автопарка и имеет задолженность перед налоговой. По данным источника, несколько компаний, оформленных на Самойлову, прекратили деятельность или находятся в минусе. Одна структура ликвидируется, другая не приносит прибыли уже несколько лет, еще по одной счета были заблокированы осенью 2024 года из-за несданной отчетности. Кроме того, блогер лишилась статуса самозанятой.
Возникли вопросы и у налоговых органов. Речь идет о задолженности в размере 714 тысяч рублей по обязательным платежам с рекламных доходов. Также за пять лет на принадлежащий ей Rolls-Royce накопилось 245 штрафов почти на 200 тысяч рублей, один из них до сих пор не оплачен.
Изначально имущество супругов регулировал брачный договор 2020 года, согласно которому активы оставались за Самойловой. Однако Джиган намерен оспорить документ. По данным Mash, он собирается заявить, что в момент подписания находился в измененном состоянии после реабилитации. В случае признания договора недействительным речь может пойти о разделе имущества общей стоимостью около 620 миллионов рублей.
В перечне активов — особняк в элитном поселке стоимостью около 350 миллионов рублей, несколько квартир в Москве, автомобили Rolls-Royce Ghost, Tesla Cybertruck, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz S-класса и Volkswagen Multivan. Также упоминаются фермерское хозяйство примерно за 100 миллионов рублей и дом в Подмосковье стоимостью около 160 миллионов.
На фоне снижения доходов Самойлова уже начала продавать часть имущества. В частности, был реализован электромобиль китайского производства, приобретенный ранее в подарок детям. Машину, купленную более чем за 11 миллионов рублей, продали примерно за 5 миллионов.
