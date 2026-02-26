В Киеве прогремело две серии взрывов, началось несколько пожаров

По данным местных властей, в результате инцидента вспыхнули пожары в Голосеевском и Печерском районах города. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о возгораниях и заверил, что их оперативно ликвидировали прибывшие на место спасатели. Кроме того взрывы также были слышны в Харькове и Полтаве. Ситуация в этих крупных промышленных центрах Украины пока уточняется.