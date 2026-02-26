В Киеве прогремело две серии взрывов, началось несколько пожаров

В Киеве ранним утром 26 февраля произошли взрывы: первая серия ударов прогремела около пяти часов, а спустя десять минут горожане сообщили о новых громких звуках. Информацию о случившемся опубликовал Telegram-канал «Общественное», ссылаясь на местных жителей и журналистов.
По данным местных властей, в результате инцидента вспыхнули пожары в Голосеевском и Печерском районах города. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о возгораниях и заверил, что их оперативно ликвидировали прибывшие на место спасатели. Кроме того взрывы также были слышны в Харькове и Полтаве. Ситуация в этих крупных промышленных центрах Украины пока уточняется.
Стоит напомнить, что этой ночью воздушную тревогу объявили не только в столице, но и в большинстве регионов страны. Сирены звучали в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. Как раз на фоне объявленной опасности с неба мэр Кличко и проинформировал граждан о серии взрывов, произошедших в разных частях Киева.