Нижегородская канатная дорога не будет работать с 14 по 22 марта

На время остановки «канатки» пассажирам рекомендуется воспользоваться автобусами и электричками.

Источник: Время

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, не будет работать с 14 по 22 марта, сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».

В указанный период будет проведена замена подшипникового узла возвратного шкива на станции «Нижегородская», что в дальнейшем обеспечит надежную и бесперебойную эксплуатацию оборудования.

Обычные проездные билеты будут продлены на девять календарных дней, а льготные — продолжат действовать без ограничений.

На время остановки «канатки» пассажирам рекомендуется воспользоваться пригородными автобусными маршрутами и электропоездами.