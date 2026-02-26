Башкирия и Челябинская область договорились о возобновлении прямых авиарейсов

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе визита официальной делегации Челябинской области в республику заявил о планах возобновить прямое авиасообщение между регионами. По его словам, этот проект получит новый импульс, учитывая динамичное развитие экономики соседнего региона.
Хабиров выразил уверенность, что прямые рейсы будут способствовать росту туристического потока. Он также отметил, что у Башкирии и Челябинской области много схожих отраслей экономики, что позволит им стать надежными партнерами в решении задач импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны. В ближайшее время планируется подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве и обмене успешными практиками.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в свою очередь подчеркнул, что визит в Башкирию поможет найти полезные наработки, которые есть у каждого из регионов.
