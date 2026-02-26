Башкирия и Челябинская область договорились о возобновлении прямых авиарейсов

Хабиров выразил уверенность, что прямые рейсы будут способствовать росту туристического потока. Он также отметил, что у Башкирии и Челябинской области много схожих отраслей экономики, что позволит им стать надежными партнерами в решении задач импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны. В ближайшее время планируется подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве и обмене успешными практиками.