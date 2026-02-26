Почему Вашингтон все еще не решился на удары по Ирану: США боятся двух вещей

Соединенные Штаты Америки боятся истощения своих арсеналов и потерь среди американцев в случае удара по Ирану. Об этом со ссылкой на источник сообщает Politico.
«Два ключевых вопроса включают в себя риски истощения запасов вооружения США… и вероятность американских жертв в случае, если США прибегнут к наиболее агрессивному варианту», — отмечает издание.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не дает Вашингтону обещания не создавать ядерное оружие. Также глава Белого дома предупредил, что не даст Тегерану получить его.
До этого в преддверии переговоров представителей Вашингтона с Тегераном призвал Иран заключить сделку, пригрозив «плохим днем».
26 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для продолжения переговоров.