Роскачество: россияне могут не отвечать на звонки коллег в нерабочее время

Россияне вправе не отвечать на звонки коллег и руководства в нерабочее время. Об этом заявила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с «Лентой.ру».
По ее словам, трудовое законодательство четко разделяет рабочее и личное время. Рабочий день — это период выполнения обязанностей и соблюдения внутренних правил. После его окончания сотрудник не обязан быть на связи. Сам по себе звонок от начальника не нарушает закон, однако отвечать на него человек не обязан.
«Если рабочий день завершен, сотрудник имеет право не отвечать на звонок», — подчеркнула Ганькина.
Она уточнила, что привлекать к работе вне графика можно только в исключительных случаях. Для этого требуется письменное согласие, официальное оформление и повышенная оплата. Исключение составляют профессии, где дежурства и ненормированный график закреплены в договоре.
«Это касается, например, специалистов IT-поддержки, работников аварийных и экстренных служб, дежурных врачей и других аналогичных профессий», — сказала Ганькина.
