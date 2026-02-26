Роскачество: россияне могут не отвечать на звонки коллег в нерабочее время

По ее словам, трудовое законодательство четко разделяет рабочее и личное время. Рабочий день — это период выполнения обязанностей и соблюдения внутренних правил. После его окончания сотрудник не обязан быть на связи. Сам по себе звонок от начальника не нарушает закон, однако отвечать на него человек не обязан.