В Новосибирске ввели режим «черного неба» и попросили не выходить на улицу

В Новосибирске и Искитиме до 27 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности — так называемое «черное небо». Об этом предупредило Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Горожанам рекомендовали по возможности оставаться дома и отказаться от личного транспорта. Рассказываем, что происходит с воздухом в такие дни и кому это грозит в первую очередь.