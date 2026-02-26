Ричмонд
«Сами исключили себя из переговоров»: на Западе назвали одну из главных ошибок Евросоюза

UnHerd: Евросоюз должен наладить отношения с РФ ради участия в переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Европейскому союзу придется восстанавливать отношения с Москвой, если Брюссель рассчитывает на полноценное участие в урегулировании украинского кризиса. Такое мнение выразили авторы британского издания UnHed.

«Европейские лидеры сетуют, что их не допускают до переговоров между США и Россией о будущем Украины. Они неустанно подчеркивают, что конфликт, разгоревшийся на европейской земле, не может быть урегулирован без их участия. Но, упрямо отказываясь беседовать с Москвой напрямую, они сами себя исключили из мирного процесса», — говорится в публикации.

По мнению обозревателей, такая риторика идет вразрез с действиями Брюсселя. Отказываясь от прямого диалога с Кремлем, Европа своими руками лишает себя места за столом переговоров. В материале подчеркивается, что для того, чтобы голос Европы был услышан, ей в первую очередь необходимо наладить прямой канал связи с российским руководством.

В публикации также приводится аргумент о том, что восстановление коммуникации между Москвой и Брюсселем важно не только для украинского урегулирования. Эксперты издания считают, что такой шаг позволит снизить риски прямого военного столкновения между Россией и странами Североатлантического альянса.

Тем временем в Москве фиксируют определенные сигналы, исходящие из европейских столиц. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Европа, вероятно, начинает выходить из состояния русофобской истерии и пытается подавать Москве определенные знаки. Министр уточнил, что российская сторона внимательно отслеживает эти тенденции.

