В Новосибирске опубликован график школьных каникул в 2026 году

Департамент образования мэрии Новосибирска утвердил и опубликовал официальный график каникул для общеобразовательных учреждений на текущий учебный год. Расписание составлено с учётом рекомендаций министерства просвещения РФ и особенностей образовательного процесса в регионе.
Часть каникул уже прошла: — осенние — с 27 октября по 4 ноября 2025 года, — зимние — с 29 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.
Впереди у школьников весенние каникулы, которые продлятся с 23 по 31 марта 2026 года.
Для учащихся, обучающихся по триместровой системе, предусмотрены дополнительные короткие каникулы. В этом году они проходили с 15 по 22 февраля.
Родителям рекомендуют учитывать эти даты при планировании семейного отдыха и организации досуга детей.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что школьники Новосибирской области массово остаются дома из-за морозов.