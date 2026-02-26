Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске опубликован график школьных каникул в 2026 году

Впереди у школьников весенние каникулы, которые продлятся с 23 по 31 марта 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

Департамент образования мэрии Новосибирска утвердил и опубликовал официальный график каникул для общеобразовательных учреждений на текущий учебный год. Расписание составлено с учётом рекомендаций министерства просвещения РФ и особенностей образовательного процесса в регионе.

Часть каникул уже прошла: — осенние — с 27 октября по 4 ноября 2025 года, — зимние — с 29 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.

Впереди у школьников весенние каникулы, которые продлятся с 23 по 31 марта 2026 года.

Для учащихся, обучающихся по триместровой системе, предусмотрены дополнительные короткие каникулы. В этом году они проходили с 15 по 22 февраля.

Родителям рекомендуют учитывать эти даты при планировании семейного отдыха и организации досуга детей.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что школьники Новосибирской области массово остаются дома из-за морозов.