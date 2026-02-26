К этому невозможно привыкнуть: Каждый день жители Кишинева вынуждены обходиться без электричества — публикуем список адресов, по которым отключат свет

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 26 февраля 2026.
Центр.
Ул. Др. Виилор, 38/2, 40, 42/3, Пьетрарилор, 2, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4. 10/5, 10/6 — частично с 11:00 до 17:00.
Рышкановка.
Ул. М. Костин, 9, Mосковский пр-т, 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/6, 11/8, 13, 15, 15/4, 15/5, 15/7, 13/3, 15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 17, 17A, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 — частично с 09:20 до 16:00.
