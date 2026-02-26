Администрация Иркутска рассказала о новом виде мошенничества в мессенджере

В администрации Иркутска жителям рассказали о новом виде мошенничества. Аферисты используют специальный бот, который якобы может обойти замедление мессенджера.
— Сначала пользователю предлагают подтвердить, что он «не робот». После этого требуют дать согласие на передачу данных о номере, — уточнили в пресс-службе администрации.
Мошенники под видом проверки просят ввести пятизначный код, который они называют «кодом от бота». На самом деле, если ввести эти цифры, то аферисты моментально украдут аккаунт, если у вас не стоит «облачный пароль». Пользователям мессенджера предлагается также установить на компьютер дополнительную программу. В одном из таких установочных файлов уже был выявлен вирус.
