Администрация Иркутска рассказала о новом виде мошенничества в мессенджере

Мошенники под видом проверки просят ввести пятизначный код, который они называют «кодом от бота». На самом деле, если ввести эти цифры, то аферисты моментально украдут аккаунт, если у вас не стоит «облачный пароль». Пользователям мессенджера предлагается также установить на компьютер дополнительную программу. В одном из таких установочных файлов уже был выявлен вирус.