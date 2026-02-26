Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Иркутска рассказала о новом виде мошенничества в мессенджере

Аферисты под видом проверки просят ввести пятизначный код.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Иркутска жителям рассказали о новом виде мошенничества. Аферисты используют специальный бот, который якобы может обойти замедление мессенджера.

— Сначала пользователю предлагают подтвердить, что он «не робот». После этого требуют дать согласие на передачу данных о номере, — уточнили в пресс-службе администрации.

Мошенники под видом проверки просят ввести пятизначный код, который они называют «кодом от бота». На самом деле, если ввести эти цифры, то аферисты моментально украдут аккаунт, если у вас не стоит «облачный пароль». Пользователям мессенджера предлагается также установить на компьютер дополнительную программу. В одном из таких установочных файлов уже был выявлен вирус.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья задержали карманника, укравшего у женщины три миллиона рублей.