The Sun: девушки на фото с Хокингом из архива Эпштейна были его сиделками

На снимке, фигурирующем в материалах Минюста США по делу осужденного педофила Джеффри Эпштейна, запечатлен ученый Стивен Хокинг в окружении женщин, которые, как выяснилось, являлись его профессиональными сиделками.
«Любые намеки на ненадлежащее поведение со стороны Стивена Хокинга неверны и крайне надуманны», — сказал газете The Sun один из членов семьи Хокинга.
Он пояснил, что эти женщины были британскими медсестрами, обеспечивавшими Хокингу постоянный уход, необходимый из-за его тяжелого состояния.
По имеющимся данным, фотография была сделана в 2006 году в отеле Ritz-Carlton на острове Сент-Томас после одного из научных мероприятий. Издание подчеркивает, что само упоминание имени Хокинга в документах Эпштейна не свидетельствует о противоправных действиях со стороны ученого.
Ранее журналисты The Sun обнаружили среди рассекреченных файлов запись, в которой обсуждаются возможные контакты британского физика с несовершеннолетними на частном острове финансиста.