В Екатеринбург к 8 марта привезли 8 миллионов цветов

Как отметил и.о. начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов, тюльпанов с начала февраля поступило более 3 миллионов штук, и основные поставки началась с середины месяца. Отмечается, что лидером по поставкам остаются Нидерланды, на них приходится 70% всех привезенных цветов, на втором — Эквадор — 14%, остальная часть приходится на Китай.