В Екатеринбург к 8 марта привезли 8 миллионов цветов

В Екатеринбург к Международному женскому дню привезли более 8 миллионов цветов. Всего с начала года таможенники оформили 13 миллионов цветов или 670 тонн.
— В преддверии 8 марта поставки цветов увеличиваются. Как правило, это 3−4 машины в сутки. Традиционно цветы приезжают из Амстердама, Эквадора и Колумбии. На первом месте по поставкам розы, на втором — хризантема, на третьем — гвоздика, — сообщил начальник таможенного поста Кольцовской таможни Андрей Наскалов.
Как отметил и.о. начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов, тюльпанов с начала февраля поступило более 3 миллионов штук, и основные поставки началась с середины месяца. Отмечается, что лидером по поставкам остаются Нидерланды, на них приходится 70% всех привезенных цветов, на втором — Эквадор — 14%, остальная часть приходится на Китай.