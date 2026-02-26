Новый ГОСТ на пиво появится в России в 2027 году

Также Росстандарт обновил ГОСТ на растворимый кофе, действовавший с 1994 года. Новые стандарты вступят в силу с ноября 2026 года. Согласно документу, понятие растворимого кофе теперь официально распространяется на гранулированную и сублимированную формы, а не только на порошкообразную субстанцию.