Через Воронеж запустят два новых поезда в Крым

Маршрут поезда № 453/454 Москва — Симферополь: первый рейс из столицы запланирован на 27 мая. Отправление состава в 17:40. Поезд проследует через Калугу, Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Прибытие в Симферополь — через день, в 17:05. Обратно из Симферополя поезд отправится в первый рейс 25 мая в 12:30 и прибудет в Москву через день в 14:30.