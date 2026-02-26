Через Воронеж запустят два новых поезда в Крым

В новом курортном сезоне через Воронежскую область будут курсировать дополнительные составы в Крым. Как сообщили 25 февраля в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», с конца мая запускаются поезда № 453/454 Москва — Симферополь и № 473/474 Смоленск — Симферополь.
Оба поезда будут ходить с периодичностью раз в четыре дня и на большей части пути следовать по одному графику.
Маршрут поезда № 453/454 Москва — Симферополь: первый рейс из столицы запланирован на 27 мая. Отправление состава в 17:40. Поезд проследует через Калугу, Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Прибытие в Симферополь — через день, в 17:05. Обратно из Симферополя поезд отправится в первый рейс 25 мая в 12:30 и прибудет в Москву через день в 14:30.
Маршрут поезда № 473/474 Смоленск — Симферополь: первый рейс из Смоленска стартует 29 мая в 19:21. Маршрут пройдет через Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону. В Симферополь состав прибудет через день в 17:05. Из Крыма поезд отправится в первый рейс 27 мая в 12:30.
Ранее «Комсомольская правда-Воронеж» сообщала, что с 22 мая через областной центр начнет курсировать еще один поезд — в Феодосию. Таким образом, железнодорожное сообщение с полуостровом в предстоящем сезоне для воронежцев станет более интенсивным.