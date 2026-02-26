В Могилеве девочка оказалась на козырьке подъезда, когда позвала одноклассника через окно. Подробности сообщает Могилевское областное управление МЧС.
Во вторник, 24 февраля, примерно в 18.29 прохожие позвонили спасателям, сообщив, что на козырьке подъезда пятиэтажного общежития, расположенного на проспекте Шмидта, находится ребенок.
Выяснилось, что проживающая в указанном общежитии семилетняя девочка открыла окно в фойе коридора, чтобы позвать одноклассника. Она потеряла равновесие, наклонившись вперед, и выпала из окна третьего этажа на козырек подъезда на уровне второго этажа.
В Могилеве семилетняя девочка выпала из окна, когда звала одноклассника. Фото: mogilev.mchs.gov.by.
«Работники МЧС при помощи автолестницы сняли ребенка с козырька и передали медикам», — отметили в ведомстве.
Девочка была доставлена в больницу.
Тем временем емкость с бетоном убила рабочего на стройке в Минске.
Ранее минчанка лишилась 100 000 рублей, поговорив по телефону.
А еще синоптики предупредили о резком потеплении до +13 градусов в Беларуси в выходные.