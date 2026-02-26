В Могилеве девочка оказалась на козырьке подъезда, когда позвала одноклассника через окно

Выяснилось, что проживающая в указанном общежитии семилетняя девочка открыла окно в фойе коридора, чтобы позвать одноклассника. Она потеряла равновесие, наклонившись вперед, и выпала из окна третьего этажа на козырек подъезда на уровне второго этажа.